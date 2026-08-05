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Especialista fala sobre produção de vinhos de inverno

Safra deve render 4,5 mil toneladas de uvas viníferas; área com dupla-poda aumentou

Record News Rural|Do R7

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Os vinhos produzidos no Brasil vêm conquistando cada vez mais o gosto do consumidor. E, durante o inverno, o país vive a sua segunda safra de uvas Vitis vinifera do ano.

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