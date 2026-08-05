Especialista fala sobre produção de vinhos de inverno

Os vinhos produzidos no Brasil vêm conquistando cada vez mais o gosto do consumidor. E, durante o inverno, o país vive a sua segunda safra de uvas Vitis vinifera do ano.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!