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Genética de qualidade garante maior produtividade no campo

Rendimento da lavoura de maracujá é três vezes maior com o uso de material qualificado e manejo adequado

Record News Rural|Do R7

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O uso de sementes certificadas é fundamental para garantir uma lavoura de maracujá mais uniforme e produtiva.

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