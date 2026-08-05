Genética de qualidade garante maior produtividade no campo
Rendimento da lavoura de maracujá é três vezes maior com o uso de material qualificado e manejo adequado
O uso de sementes certificadas é fundamental para garantir uma lavoura de maracujá mais uniforme e produtiva.
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