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Produtores adiantam colheita para aproveitar valores mais altos

Oferta restrita tem pressionado a cotação da cebola

Record News Rural|Do R7

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A oferta restrita da cebola tem pressionado as cotações nas regiões produtoras.

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