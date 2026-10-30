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Hackers invadem sistema e roubam US$ 6 bilhões em criptomoedas

Incidente gerou forte repercussão e provocou quedas nas cotações de ativos digitais

Alerta Brasil|Do R7

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A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, sofreu uma invasão hacker, que causou um prejuízo de mais de US$ 6 bilhões.

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