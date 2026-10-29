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Presidente do PL fala após visita a Jair Bolsonaro

Valdemar Costa Neto disse 'não ter gostado' da carta publicada pelo senador Flávio Bolsonaro, que está nos EUA

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, encontrou-se na manhã desta quinta-feira (29) com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A reunião foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

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