Presidente do PL fala após visita a Jair Bolsonaro

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, encontrou-se na manhã desta quinta-feira (29) com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A reunião foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.



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