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Molly Carson faz salto inédito de cima de iceberg

Mergulhadora é a primeira mulher a realizar façanha e se preparou durante seis meses

Alerta Brasil|Do R7

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Uma mergulhadora fez um salto inédito de cima de um iceberg em águas congelantes.

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