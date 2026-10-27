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Votação do segundo turno das eleições pode ser anulada? Especialista explica

Candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) disse que pediria a anulação do resultado

Alerta Brasil|Do R7

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Após a vitória de Luiz Inácio da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pediria a anulação da votação.

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