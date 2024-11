Se mantiver tom conciliador, governo de Trump pode ser muito melhor do que o primeiro

“Trump deixou de lado as retóricas radicais de candidato e assumiu o perfil de presidente”, fala Igor Lucena, doutor em relações internacionais, em entrevista ao Alerta Brasil. Durante o discurso na Flórida , na madrugada desta quarta-feira (6), após ter a vitória projetada nas eleições, o republicano falou em tom de união para “fortalecer e curar o país”. Lucena diz que, quando Trump venceu pela primeira vez, em 2016, ele “deixou a chama do candidato viva com o objetivo de ser reeleito”. Agora, contudo, o magnata “deve adotar um tom conciliador que pode resultar em um governo muito melhor do que o primeiro”. Lucena fala ainda que Trump entende que o poder americano vem da unidade nacional. "Caso contrário, nações como a China podem dominar o cenário internacional.”