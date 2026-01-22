Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Dados sobre o comércio com acordo UE-Mercosul são divulgados

Presidente da ApexBrasil também fala de balanço de 2025, com resultados de programas de exportação

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (22), o presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, destacou os números do Brasil no cenário internacional e falou do acordo Mercosul-UE.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • MERCOSUL
  • UE (União Europeia)
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.