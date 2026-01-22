Dados sobre o comércio com acordo UE-Mercosul são divulgados

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (22), o presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, destacou os números do Brasil no cenário internacional e falou do acordo Mercosul-UE.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!