Polícia detalha investigação em academia após morte

Uma jovem,de 27 anos, morreu após uma aula de natação em uma academia no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. O incidente, ocorrido no último sábado (7), resultou na internação de outras quatro pessoas por suspeita de intoxicação por produtos químicos na piscina. A polícia investiga as circunstâncias para esclarecer as responsabilidades.



