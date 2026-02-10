Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Polícia detalha investigação em academia após morte

Mulher morreu depois de entrar em piscina; suspeita é de intoxicação

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Uma jovem,de 27 anos, morreu após uma aula de natação em uma academia no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. O incidente, ocorrido no último sábado (7), resultou na internação de outras quatro pessoas por suspeita de intoxicação por produtos químicos na piscina. A polícia investiga as circunstâncias para esclarecer as responsabilidades.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Morte
  • piscina
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.