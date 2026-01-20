Logo R7.com
Pai e filho quase sofrem acidente com trem em movimento

Homem perdeu equilíbrio ao tentar embarcar com a criança; seguranças e passageiros ajudaram

Alerta Brasil|Do R7

Um homem colocou a própria vida e dos dois filhos em perigo ao tentar embarcar em um trem em movimento em Prayagraj, na Índia, no último domingo (18).

