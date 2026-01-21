Logo R7.com
Trump fala da importância estratégica da Groenlândia para a segurança mundial

Presidente americano discursou em Davos e voltou a falar da anexação da ilha dinamarquesa

Alerta Brasil|Do R7

O presidente Donald Trump falou sobre a importância da anexação da Groenlândia durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (21).

