Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Acompanhe o discurso de Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos

Fala era a mais aguardada e aconteceu em meio às tensões com a Europa envolvendo a Groenlândia

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, o presidente Donald Trump fez um discurso que abordou a economia dos Estados Unidos e questões de segurança nacional e internacional.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Groenlândia
  • alerta-brasil
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.