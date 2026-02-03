Logo R7.com
Vaso cai do alto e homem escapa por poucos segundos

Ele foi alimentar um gato de rua e quase foi atingido pelo objeto; não se sabe o que provocou a queda

Alerta Brasil|Do R7

Um homem escapou por pouco de ser atingido por um vaso de flores, na última quarta-feira (28), enquanto alimentava um gato de rua na província de Guizhou, na China.

