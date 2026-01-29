Logo R7.com
Fernando Haddad fala sobre Banco Master

Banco Central abre investigação para apurar o caso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com jornalistas nesta quinta-feira (29) sobre as últimas atualizações do caso do Banco Master, além de responder questionamentos sobre a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano.

