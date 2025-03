Basquete do Palmeiras promove ação de conscientização pelo Dia Mundial da Síndrome de Down Record News|Do R7 21/03/2025 - 21h40 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h21 ) twitter

Hoje (21) é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Síndrome de Down, e o time de basquete do Palmeiras fez uma campanha muito interessante. A ideia é do técnico da equipe sub-15, o Willians Manzini. Ele tem uma filha portadora da síndrome e levou a garota para conhecer os atletas e o clube que ele treina. Todo ano o clube promove a ação, em que os atletas de basquete treinam ou jogam com meias coloridas e trocadas. Essa é uma forma de chamar a atenção para a luta por inclusão.

