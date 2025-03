Caixa tira dúvidas sobre pagamentos do saque-aniversário Record News|Do canal Record News no YouTube 19/03/2025 - 20h13 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h51 ) twitter

Parte dos trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa, de janeiro de 2020 até o fim de fevereiro deste ano, recebeu na última semana o saldo dos depósitos. O dinheiro estava bloqueado para quem optou por essa modalidade de saque, mas foi liberado por uma medida provisória do governo, publicada no último dia 28. Nesta etapa foram feitos pagamentos de até R$ 3 mil, quem tem saldo retido maior que esse valor recebe em outro momento. Diante das novas regras do FGTS, muita gente fica em dúvida sobre o que têm para receber e como proceder em cada caso, por isso, conversamos com a Maria Claudia Casseli, que é superintendente de rede na Caixa Econômica.

