Câmara deve votar projeto que destrava verbas do orçamento secreto Record News|Do canal Record News no YouTube 18/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A votação do Orçamento de 2025 está mantida no cronograma desta semana. Direto de Brasília, a repórter do Portal R7, Ana Isabel Mansur traz mais informações.

📷 Reprodução: Bruno Peres/Agência Brasil

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews