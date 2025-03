Casarão antigo desaba no centro do Rio de Janeiro Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h08 ) twitter

Um casarão desabou no começo da tarde no centro do Rio de Janeiro. Depois do desabamento, muita fumaça tomou conta do local, que fica perto da Central do Brasil. O Corpo de Bombeiros já resgatou uma vítima que estava num carro, que foi atingido por um poste. A rua precisou ser interditada depois que o imóvel desabou. Ainda não se sabe a causa do desabamento e se existem mais vítimas no local.

