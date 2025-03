Caso Vitória: polícia encontra vestígios de sangue em carro de suspeito Record News|Do canal Record News no YouTube 11/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 04h09 ) twitter

A polícia encontrou vestígios de sangue e um fio de cabelo no carro de Maicol, único suspeito preso até o momento. Agora, aguarda o resultado da análise para confirmar se pertencem à Vitória Regina. Além disso, dez celulares foram apreendidos e passarão por perícia. O homem é dono de um veículo do tipo Toyota Corolla, que teria sido usado para perseguir a jovem minutos antes do desaparecimento. O sangue foi encontrado no tapete do veículo usando o luminol. A amostra foi recolhida e será comparada com o DNA da jovem.

