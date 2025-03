CBF envia denúncia à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro na Libertadores Sub-20 Record News|Do canal Record News no YouTube 08/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h02 ) twitter

A CBF enviou na tarde desta sexta-feira (07) uma denúncia à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20, após atos racistas da torcida do time paraguaio contra Luighi, atacante do Palmeiras, na última quinta-feira (06). O documento foi enviado e assinado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Agora, a entidade brasileira aguarda a Conmebol responder sobre o pedido. Caso acatado, o Cerro Porteño estaria eliminado de forma definitiva da competição de juniores.

📷 Reprodução: Redes Sociais/luighihanri

