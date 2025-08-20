80% dos países não atualizam metas climáticas antes da COP30 Embaixador destaca preocupação com compromissos ambientais globais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 17h52 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 80% dos países signatários do Acordo de Paris não atualizaram suas metas climáticas antes da COP30.

Alerta foi feito pelo embaixador Andrê Correia do Lago em carta à comunidade internacional.

Especialista aponta que países ricos, grandes emissores, não têm demonstrado o mesmo comprometimento ambiental.

Financiamento externo é crucial para países pobres cumprirem metas climáticas, tema relevante para as discussões em Belém.

A poucos meses da COP30, que ocorrerá em Belém, 80% dos países signatários do Acordo de Paris ainda não atualizaram suas metas de redução de gases de efeito estufa. O alerta foi feito pelo embaixador André Correia do Lago, presidente da conferência, através de uma carta à comunidade internacional.

Daniel Vargas, especialista em transição energética da Fundação Getúlio Vargas, aponta que a falta de atualizações nas metas climáticas acende um sinal de alerta para os compromissos globais. Segundo ele, a maioria dos países ricos, grandes emissores de gases, não demonstra o mesmo comprometimento ambiental de antes, citando a Europa como exemplo.

Vargas ainda explica que muitos países pobres dependem de financiamento externo para cumprir suas metas climáticas. Este foi um tema relevante na COP29 e espera-se que seja novamente discutido nas reuniões em Belém. A questão do financiamento é crucial, uma vez que muitos compromissos assumidos no passado eram condicionais a esse apoio.

Quantos países ainda não atualizaram suas metas climáticas antes da COP30?

Cerca de 80% dos países signatários do Acordo de Paris ainda não atualizaram suas metas de redução de gases de efeito estufa.

Quem fez o alerta sobre a falta de atualizações nas metas climáticas?

O alerta foi feito pelo embaixador André Correia do Lago, presidente da conferência, através de uma carta à comunidade internacional.

Qual é a preocupação mencionada por Daniel Vargas sobre os países ricos?

Daniel Vargas destaca que a maioria dos países ricos, grandes emissores de gases, não demonstra o mesmo comprometimento ambiental de antes, citando a Europa como exemplo.

Por que o financiamento externo é importante para países pobres em relação às suas metas climáticas?

Muitos países pobres dependem de financiamento externo para cumprir suas metas climáticas, e esse tema já havia sido relevante na COP29, devendo ser discutido novamente nas reuniões da COP30 em Belém.

