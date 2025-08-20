80% dos países não atualizam metas climáticas antes da COP30
Embaixador destaca preocupação com compromissos ambientais globais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A poucos meses da COP30, que ocorrerá em Belém, 80% dos países signatários do Acordo de Paris ainda não atualizaram suas metas de redução de gases de efeito estufa. O alerta foi feito pelo embaixador André Correia do Lago, presidente da conferência, através de uma carta à comunidade internacional.
Daniel Vargas, especialista em transição energética da Fundação Getúlio Vargas, aponta que a falta de atualizações nas metas climáticas acende um sinal de alerta para os compromissos globais. Segundo ele, a maioria dos países ricos, grandes emissores de gases, não demonstra o mesmo comprometimento ambiental de antes, citando a Europa como exemplo.
Vargas ainda explica que muitos países pobres dependem de financiamento externo para cumprir suas metas climáticas. Este foi um tema relevante na COP29 e espera-se que seja novamente discutido nas reuniões em Belém. A questão do financiamento é crucial, uma vez que muitos compromissos assumidos no passado eram condicionais a esse apoio.
