Alckmin busca diversificar comércio brasileiro no México Vice-presidente quer reduzir dependência dos EUA e ampliar exportações Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, visita o México em busca de novas oportunidades comerciais.

A missão visa reduzir a dependência dos Estados Unidos e as barreiras tarifárias impostas anteriormente.

O México já é um importante importador de carne brasileira e está ampliando compras de outros produtos.

Especialistas sugerem diversificar parcerias comerciais com regiões como América do Sul, África, Ásia e Europa.

‘Tem que abrir mais mercados’, diz economista sobre visita de Alckmin ao México

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, está no México nesta semana para explorar novas oportunidades de mercado para produtos brasileiros. A visita busca alternativas às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Alckmin está acompanhado por Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.

O México é um dos maiores importadores de carne brasileira e tem aumentado suas compras de outros produtos do Brasil. A delegação brasileira será recebida pela presidente Cláudia Sheinbaum, conhecida por sua oposição às políticas de Trump.

O economista Roberto Troster destaca a importância dessa visita como parte de uma estratégia mais ampla para diversificar as parcerias econômicas brasileiras. Ele sugere que outras regiões como América do Sul, África, Ásia e Europa também devem ser consideradas para expandir as exportações brasileiras. Essa iniciativa visa reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos e fortalecer o comércio internacional através de negociações diretas mais diversificadas.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da visita de Geraldo Alckmin ao México?

‌



Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, está no México para explorar novas oportunidades de mercado para produtos brasileiros e buscar alternativas às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos.

Quem acompanha Alckmin em sua visita ao México?

‌



Alckmin está acompanhado por Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.

Por que o México é importante para o comércio brasileiro?

‌



O México é um dos maiores importadores de carne brasileira e tem aumentado as compras de outros produtos do Brasil, fortalecendo a relação comercial entre os dois países.

Qual é a visão do economista Roberto Troster sobre a visita ao México?

Roberto Troster destaca a visita como parte de uma estratégia para diversificar as parcerias econômicas brasileiras e sugere que outras regiões, como América do Sul, África, Ásia e Europa, também devem ser consideradas para expandir as exportações, visando reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos.

Assista ao vídeo - ‘Tem que abrir mais mercados’, diz economista sobre visita de Alckmin ao México

