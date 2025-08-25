Alckmin busca diversificar comércio brasileiro no México
Vice-presidente quer reduzir dependência dos EUA e ampliar exportações
Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, está no México nesta semana para explorar novas oportunidades de mercado para produtos brasileiros. A visita busca alternativas às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Alckmin está acompanhado por Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.
O México é um dos maiores importadores de carne brasileira e tem aumentado suas compras de outros produtos do Brasil. A delegação brasileira será recebida pela presidente Cláudia Sheinbaum, conhecida por sua oposição às políticas de Trump.
O economista Roberto Troster destaca a importância dessa visita como parte de uma estratégia mais ampla para diversificar as parcerias econômicas brasileiras. Ele sugere que outras regiões como América do Sul, África, Ásia e Europa também devem ser consideradas para expandir as exportações brasileiras. Essa iniciativa visa reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos e fortalecer o comércio internacional através de negociações diretas mais diversificadas.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da visita de Geraldo Alckmin ao México?
Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, está no México para explorar novas oportunidades de mercado para produtos brasileiros e buscar alternativas às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos.
Quem acompanha Alckmin em sua visita ao México?
Alckmin está acompanhado por Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.
Por que o México é importante para o comércio brasileiro?
O México é um dos maiores importadores de carne brasileira e tem aumentado as compras de outros produtos do Brasil, fortalecendo a relação comercial entre os dois países.
Qual é a visão do economista Roberto Troster sobre a visita ao México?
Roberto Troster destaca a visita como parte de uma estratégia para diversificar as parcerias econômicas brasileiras e sugere que outras regiões, como América do Sul, África, Ásia e Europa, também devem ser consideradas para expandir as exportações, visando reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos.
