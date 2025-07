Alerta para baixa umidade no Brasil devido a massa de ar seco Meteorologista prevê umidade abaixo de 20% em várias regiões até julho Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Umidade do ar deve ficar abaixo do recomendado em algumas regiões do país, diz especialista

Uma massa de ar seco está impactando o Brasil, reduzindo os níveis de umidade do ar até a primeira quinzena de julho. De acordo com Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, algumas áreas podem ver a umidade cair abaixo dos 20%, o que representa um alerta para a saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma umidade em torno de 60%.

Este fenômeno é provocado por ventos na atmosfera que bloqueiam a formação de instabilidades e frentes frias no país. As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste devem permanecer secas e quentes. No Sudeste, apesar do sol presente, ventos oceânicos frios limitam o aumento das temperaturas.

Em São Paulo, espera-se que o clima continue com características típicas de inverno. No Sul, a proximidade com o mar mantém a umidade elevada, mesmo sem previsão de chuva. Já no litoral do Nordeste, ventos marítimos podem trazer chuvas ocasionais.

Assista ao vídeo - Umidade do ar deve ficar abaixo do recomendado em algumas regiões do país, diz especialista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!