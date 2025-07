Análise: mais do que enviar armas, EUA precisam intensificar esforços por paz na Ucrânia

“É fundamental que intensifiquem os esforços de paz, o que precisamos é de um cessar-fogo consistente”, avalia Lier Ferreira, analista internacional, sobre o anúncio do envio de novas armas dos Estados Unidos para a Ucrânia , aprovado pelo presidente Donald Trump .



Ao Conexão Record News de quarta-feira (9), Ferreira diz que essa ajuda é crucial para manter a Ucrânia em condições de resistir à ofensiva russa: “A Ucrânia não teria condição de persistir se não fosse o apoio decisivo da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , particularmente dos Estados Unidos”.



O pesquisador lembra que, desde o início da guerra, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , pede armas mais modernas aos países aliados. Porém, Ferreira ressalta que, mais do que o envio de armas, os esforços dos Estados Unidos para o fim da guerra são essenciais para que a população civil ucraniana pare de sofrer os efeitos do conflito.