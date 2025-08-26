Austrália expulsa embaixador iraniano após ataques contra judeus

A Austrália decidiu expulsar o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi e outros três diplomatas do Irã após identificar o envolvimento do regime iraniano em dois ataques contra judeus no país. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, anunciou que os diplomatas têm sete dias para deixar o território australiano.
O professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explicou no Conexão Record News que essa ação pode ser interpretada como um rompimento nas relações diplomáticas entre os dois países. Além disso, ele ressaltou que outros 14 países também denunciaram recentemente a Guarda Revolucionária Iraniana por envolvimento em atividades terroristas. Essa situação reflete um crescente isolamento do Irã na esfera internacional, dado que a Guarda Revolucionária é uma força militar central no país.