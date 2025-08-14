Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos


Bitcoin atinge recorde histórico acima de US$ 124 mil

Criptomoeda valoriza com apoio dos EUA; alerta para riscos permanece

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O bitcoin superou pela primeira vez a marca de US$ 124 mil (aproximadamente R$ 671,9 mil), impulsionado pela alta das ações nos Estados Unidos e pelo apoio do governo norte-americano às criptomoedas. A economista Carla Beni explicou no programa Conexão Record News que o presidente Donald Trump tem promovido regulamentações que facilitam o uso do bitcoin, contribuindo para sua valorização.

Beni destacou que o bitcoin não possui emissão estatal nem curso forçado, diferenciando-se das moedas tradicionais. Ela alertou sobre os riscos associados ao investimento na criptomoeda, mencionando a mineração aberta como um fator significativo de risco. Para investidores interessados, recomenda cautela, alocando apenas uma pequena parte dos recursos e consultando órgãos reguladores para estratégias mais seguras.

Veja também


Pesquisadores apontam que a Rússia pode estar testando novo míssil com armas nucleares; especialista traz detalhes

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.