Bitcoin atinge recorde histórico acima de US$ 124 mil Criptomoeda valoriza com apoio dos EUA; alerta para riscos permanece Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h50 )

O bitcoin superou pela primeira vez a marca de US$ 124 mil (aproximadamente R$ 671,9 mil), impulsionado pela alta das ações nos Estados Unidos e pelo apoio do governo norte-americano às criptomoedas. A economista Carla Beni explicou no programa Conexão Record News que o presidente Donald Trump tem promovido regulamentações que facilitam o uso do bitcoin, contribuindo para sua valorização.

Beni destacou que o bitcoin não possui emissão estatal nem curso forçado, diferenciando-se das moedas tradicionais. Ela alertou sobre os riscos associados ao investimento na criptomoeda, mencionando a mineração aberta como um fator significativo de risco. Para investidores interessados, recomenda cautela, alocando apenas uma pequena parte dos recursos e consultando órgãos reguladores para estratégias mais seguras.

