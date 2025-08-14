Bitcoin atinge recorde histórico acima de US$ 124 mil
Criptomoeda valoriza com apoio dos EUA; alerta para riscos permanece
O bitcoin superou pela primeira vez a marca de US$ 124 mil (aproximadamente R$ 671,9 mil), impulsionado pela alta das ações nos Estados Unidos e pelo apoio do governo norte-americano às criptomoedas. A economista Carla Beni explicou no programa Conexão Record News que o presidente Donald Trump tem promovido regulamentações que facilitam o uso do bitcoin, contribuindo para sua valorização.
Beni destacou que o bitcoin não possui emissão estatal nem curso forçado, diferenciando-se das moedas tradicionais. Ela alertou sobre os riscos associados ao investimento na criptomoeda, mencionando a mineração aberta como um fator significativo de risco. Para investidores interessados, recomenda cautela, alocando apenas uma pequena parte dos recursos e consultando órgãos reguladores para estratégias mais seguras.
