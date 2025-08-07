Brasil aciona OMC contra tarifas dos EUA Ação busca apoio político internacional em meio a tarifas americanas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 17h29 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil recorreu à OMC contra tarifas dos EUA.

A ação visa fortalecer alianças políticas internacionalmente.

Tarifas afetam setores econômicos importantes, como café e proteína animal.

Impacto econômico das tarifas é estimado em mais de 25 bilhões de reais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Embora a OMC não possa aplicar sanções comerciais, essa medida visa fortalecer alianças políticas no cenário internacional. O economista Hugo Garbe destacou que a iniciativa tem um caráter político de médio a longo prazo, sem expectativas de mudanças imediatas nas tarifas.

Garbe explicou que a OMC funciona como um fórum de negociação sem poder prático para alterar as tarifas, já que os países têm autonomia sobre suas políticas fiscais. Apesar da retirada de alguns produtos da lista tarifária pelos EUA, setores importantes da economia brasileira, como café e proteína animal, continuam sendo significativamente afetados.

O impacto econômico dessas tarifas é estimado em mais de R$ 25 bilhões nos próximos dois anos. Garbe ressaltou a necessidade de uma postura mais enérgica do governo brasileiro nas negociações, sugerindo que o presidente Lula lidere os esforços para mitigar esses efeitos negativos.

Veja também

‌



Especialista em direito do consumidor analisa ações contra os valores praticados por hotéis para a COP30

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Alta no preço das hospedagens no Pará ‘não pode ser caracterizada como abusiva’, aponta especialista Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise Entenda a divergência entre o chefe do Exército de Israel e Netanyahu sobre a expansão em Gaza Partes do Sudeste podem ter chuva de granizo; Baixada Santista segue em alerta para temporais Análise: tarifaço americano ‘é um regresso’ para relações comerciais globais Diante de tarifaço, Brasil precisa se preparar para atender demanda interna, diz economista Entenda as dificuldades enfrentadas pelo Brasil na expansão de mercados para exportação de carne Tarifaço: especialista explica como vai funcionar o socorro do governo a pequenos produtores Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!