Brasil aciona OMC contra tarifas dos EUA
Ação busca apoio político internacional em meio a tarifas americanas
O Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Embora a OMC não possa aplicar sanções comerciais, essa medida visa fortalecer alianças políticas no cenário internacional. O economista Hugo Garbe destacou que a iniciativa tem um caráter político de médio a longo prazo, sem expectativas de mudanças imediatas nas tarifas.
Garbe explicou que a OMC funciona como um fórum de negociação sem poder prático para alterar as tarifas, já que os países têm autonomia sobre suas políticas fiscais. Apesar da retirada de alguns produtos da lista tarifária pelos EUA, setores importantes da economia brasileira, como café e proteína animal, continuam sendo significativamente afetados.
O impacto econômico dessas tarifas é estimado em mais de R$ 25 bilhões nos próximos dois anos. Garbe ressaltou a necessidade de uma postura mais enérgica do governo brasileiro nas negociações, sugerindo que o presidente Lula lidere os esforços para mitigar esses efeitos negativos.
