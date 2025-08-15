Brasil busca saídas para evitar tarifas dos EUA Especialista alerta sobre riscos da triangulação nas exportações Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil busca alternativas para evitar a tarifa de 50% dos EUA.

Triangulação é uma estratégia, mas viola regras da OMC e pode trazer sanções.

Economista alerta sobre riscos da triangulação para maquiar a origem dos produtos.

Processamento legítimo em países intermediários é permitido, mas tentativas de burlar leis são perigosas.

O Brasil procura alternativas para enfrentar a tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. Uma das estratégias consideradas é a triangulação, que envolve o uso de países intermediários para enviar mercadorias aos Estados Unidos. No entanto, essa prática viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e pode resultar em severas sanções comerciais.

O economista Ricardo Buso explica que a triangulação se configura quando há intenção de maquiar a origem dos produtos para driblar tarifas. Ele exemplifica com o caso de exportadores de madeira que enviam produtos para países com menor taxação apenas para realizar pequenas modificações e reduzir custos com impostos. Essa prática pode resultar em multas adicionais de até 40% sobre o valor das mercadorias.

Buso destaca ainda que exportações que envolvem etapas produtivas legítimas, como o processamento de carne em países intermediários, são permitidas. Contudo, qualquer tentativa de burlar legislações internacionais representa um risco significativo para as exportações brasileiras em um cenário já afetado por tarifas elevadas.

Quais são as alternativas que o Brasil está buscando para enfrentar a tarifa de 50% imposta pelos EUA?

O Brasil está considerando a triangulação, que consiste no uso de países intermediários para enviar mercadorias aos Estados Unidos.

Quais são os riscos associados à prática da triangulação nas exportações brasileiras?

A triangulação viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e pode resultar em severas sanções comerciais, incluindo multas adicionais de até 40% sobre o valor das mercadorias.

Como a triangulação é utilizada na prática, segundo o economista Ricardo Buso?

Ricardo Buso exemplifica que a triangulação ocorre quando exportadores de madeira enviam produtos a países com menor tributação para realizar pequenas modificações e reduzir custos com impostos.

Que tipo de exportações são permitidas em relação às regras internacionais?

Exportações que envolvem etapas produtivas legítimas, como o processamento de carne em países intermediários, são permitidas, desde que não busquem burlar legislações internacionais.

