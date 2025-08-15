Brasil busca saídas para evitar tarifas dos EUA
Especialista alerta sobre riscos da triangulação nas exportações
O Brasil procura alternativas para enfrentar a tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. Uma das estratégias consideradas é a triangulação, que envolve o uso de países intermediários para enviar mercadorias aos Estados Unidos. No entanto, essa prática viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e pode resultar em severas sanções comerciais.
O economista Ricardo Buso explica que a triangulação se configura quando há intenção de maquiar a origem dos produtos para driblar tarifas. Ele exemplifica com o caso de exportadores de madeira que enviam produtos para países com menor taxação apenas para realizar pequenas modificações e reduzir custos com impostos. Essa prática pode resultar em multas adicionais de até 40% sobre o valor das mercadorias.
Buso destaca ainda que exportações que envolvem etapas produtivas legítimas, como o processamento de carne em países intermediários, são permitidas. Contudo, qualquer tentativa de burlar legislações internacionais representa um risco significativo para as exportações brasileiras em um cenário já afetado por tarifas elevadas.
