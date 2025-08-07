Brasil e Índia enfrentam tarifas dos EUA por petróleo russo Trump anuncia aumento de taxas e países buscam resposta conjunta Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 17h24 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h24 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA aumentaram tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia, afetando Brasil e Índia.

A Índia enfrentará uma tarifa de 50%, enquanto o Brasil também está sujeito a taxas similares.

O presidente Lula da Silva discutiu com Narendra Modi formas de aumentar a integração entre Brasil e Índia em resposta.

Economistas alertam sobre os impactos econômicos e a necessidade de manter boas relações com ambos os países.

Os Estados Unidos decidiram aumentar as tarifas para países que adquirem petróleo da Rússia, afetando diretamente Brasil e Índia. O presidente Donald Trump anunciou que a Índia agora enfrenta uma tarifa de 50%, combinando taxas recíprocas e novas tarifas sobre o petróleo russo. O Brasil, que também negocia com a Rússia, está sujeito ao mesmo percentual.

O aumento das tarifas faz parte da estratégia dos Estados Unidos de pressionar economicamente nações que mantêm relações comerciais com a Rússia. No ano anterior, a Rússia foi um dos principais fornecedores de diesel para o Brasil, com importações que somaram quase 30 bilhões de reais. A China também pode ser alvo das novas medidas tarifárias, segundo Trump.

Em resposta ao aumento das tarifas, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A discussão centrou-se na defesa do multilateralismo e em formas de aumentar a integração entre os dois países. Lula também pretende dialogar com o presidente chinês Xi Jinping sobre uma possível resposta conjunta dos BRICS às ações dos Estados Unidos.

O economista Hugo Garbe expressou preocupação com o impacto das tarifas na economia brasileira, destacando que o Brasil não deve se isolar dos Estados Unidos, mas manter boas relações com ambos os países, dada sua posição como grande fornecedor de commodities globais. Ele enfatizou a importância de uma diplomacia econômica equilibrada para mitigar riscos nas relações internacionais.

