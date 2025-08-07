Brasil e Índia enfrentam tarifas dos EUA por petróleo russo
Trump anuncia aumento de taxas e países buscam resposta conjunta
RESUMO DA NOTÍCIA
Os Estados Unidos decidiram aumentar as tarifas para países que adquirem petróleo da Rússia, afetando diretamente Brasil e Índia. O presidente Donald Trump anunciou que a Índia agora enfrenta uma tarifa de 50%, combinando taxas recíprocas e novas tarifas sobre o petróleo russo. O Brasil, que também negocia com a Rússia, está sujeito ao mesmo percentual.
O aumento das tarifas faz parte da estratégia dos Estados Unidos de pressionar economicamente nações que mantêm relações comerciais com a Rússia. No ano anterior, a Rússia foi um dos principais fornecedores de diesel para o Brasil, com importações que somaram quase 30 bilhões de reais. A China também pode ser alvo das novas medidas tarifárias, segundo Trump.
Em resposta ao aumento das tarifas, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A discussão centrou-se na defesa do multilateralismo e em formas de aumentar a integração entre os dois países. Lula também pretende dialogar com o presidente chinês Xi Jinping sobre uma possível resposta conjunta dos BRICS às ações dos Estados Unidos.
O economista Hugo Garbe expressou preocupação com o impacto das tarifas na economia brasileira, destacando que o Brasil não deve se isolar dos Estados Unidos, mas manter boas relações com ambos os países, dada sua posição como grande fornecedor de commodities globais. Ele enfatizou a importância de uma diplomacia econômica equilibrada para mitigar riscos nas relações internacionais.
Veja também
Especialista em direito do consumidor analisa ações contra os valores praticados por hotéis para a COP30
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!