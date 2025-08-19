Brasil refuta acusações de discriminação do Pix por parte dos EUA Governo brasileiro responde a investigação americana sobre práticas comerciais desleais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo brasileiro respondeu à investigação dos Estados Unidos afirmando que o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, não discrimina empresas estrangeiras. A investigação foi iniciada pelo escritório do representante comercial dos EUA, que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais.

A economista Carla Beni expressou surpresa diante da acusação contra o Pix, destacando que seria improvável uma filial de empresa estrangeira no Brasil não poder utilizar esse sistema. Beni também comentou sobre as sanções comerciais impostas pelos EUA, que têm levado empresas brasileiras a contratar lobistas nos Estados Unidos para evitar penalidades. Isso tem aumentado os custos operacionais para as empresas brasileiras exportadoras.

Veja também

‌



Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia Coreia do Norte pode expandir arsenal nuclear em resposta a exercícios militares do país vizinho Cessar-fogo israelense aceito pelos terroristas do Hamas não deve se concretizar; entenda 'Se Putin for encorajado, ele vai invadir outros países', alerta especialista Indústria prevê exportar US$ 5,4 bilhões a menos em 2025 com tarifaço, e empregos podem ser afetados Investigação americana contra o Pix é ‘inacreditável’, segundo economista Trump diz que guerra não acabará agora, e Zelensky pede encontro trilateral; veja na íntegra Especialista analisa possíveis resultados do encontro entre Trump e Zelensky Adultização: projeto no Congresso pode suspender redes que não protegerem crianças 'A guerra tem que acabar e a gente vai fazer isso acontecer', diz Trump ao lado de Zelensky Rússia quer conquistar territórios antes de negociar paz, diz pesquisadora Encontro no Alasca deve pautar limite das armas nucleares, diz especialista Putin não quer conversar diretamente com Zelensky; entenda Fuga do tarifaço: Brasil encontra dificuldades para exportar mercadorias Presidente sul-coreano busca reduzir tensões com a Coreia do Norte Diminuição no desemprego é reflexo da 'economia mais forte', analisa especialista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!