Brasil refuta acusações de discriminação do Pix por parte dos EUA

O governo brasileiro respondeu à investigação dos Estados Unidos afirmando que o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, não discrimina empresas estrangeiras. A investigação foi iniciada pelo escritório do representante comercial dos EUA, que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais.
A economista Carla Beni expressou surpresa diante da acusação contra o Pix, destacando que seria improvável uma filial de empresa estrangeira no Brasil não poder utilizar esse sistema. Beni também comentou sobre as sanções comerciais impostas pelos EUA, que têm levado empresas brasileiras a contratar lobistas nos Estados Unidos para evitar penalidades. Isso tem aumentado os custos operacionais para as empresas brasileiras exportadoras.
Veja também
Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!