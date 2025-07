Cadastro nacional de celulares roubados é regulamentado; veja como funciona Sistema integra informações do Projeto Celular Seguro e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 08h54 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h58 ) twitter

Ideia é fornecer informações consolidadas antes da habilitação de um novo aparelho celular Reprodução/RECORD/Arquivo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14) a portaria que regulamenta o CNCR (Cadastro Nacional de Celulares com Restrição), que reúne informações sobre aparelhos furtados, roubados ou extraviados.

De acordo com o texto, o sistema integra as informações do Projeto Celular Seguro, do Cadastro de Estações Móveis Impedidas e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência.

Entre os principais objetivos da iniciativa, estão o apoio à recuperação de celulares pelos órgãos de segurança pública estaduais e do Distrito Federal, além de fornecer ao cidadão informações consolidadas que promovam maior segurança antes da habilitação de um novo aparelho celular.

🔎 Função está disponível no app do Programa Celular Seguro desde abril e possui integração com a Anatel. Usuários podem consultar se um aparelho tem registro de roubo, furto ou extravio, auxiliando na decisão de compra

“O CNCR não visa substituir os boletins de ocorrência policiais, nem as bases de dados de aparelhos impedidos das operadoras de telefonia, tampouco conferir segurança jurídica ao consumidor, constituindo-se tão somente em um meio de acesso a informações consolidadas de roubo, furto e extravio de celulares ao nível nacional”, explica o texto.

Responsabilidades

A portaria também estabelece as responsabilidades da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria-Executiva do MJSP.

Veja as competências de cada pasta:

Secretaria-Executiva

Planejar, coordenar e supervisionar a implementação, o suporte e a manutenção do CNCR;

Promover a divulgação para disseminação do uso dos dados do CNCR;

Assegurar a disponibilização da solução tecnológica de consulta aos dados do CNCR, por meio do projeto “Celular Seguro”;

Promover a integração das bases de dados relacionadas, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública;

Realizar a gestão dos termos de uso, do aviso de privacidade, da lista das licenças de uso e dos níveis de acesso da solução tecnológica, no que couber.

Secretaria Nacional de Segurança Pública

Adotar as medidas necessárias junto aos órgãos de segurança estaduais e do Distrito Federal para tornar a Base Nacional de Boletins de Ocorrência mais eficaz e abrangente em relação aos registros de roubo, furto e extravio de aparelhos celulares, fomentando a qualidade do preenchimento dos boletins;

Conduzir as tratativas com outros órgãos de segurança pública para acesso e compartilhamento de dados e informações do CNCR;

Promover a interoperação com sistemas de informação de órgãos de segurança pública, por meio de acesso à API (Application Programming Interface).

