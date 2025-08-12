Cancelamento de reunião entre Brasil e EUA agrava tensão comercial Ausência de diálogo tarifário entre Haddad e Scott Bessent aumenta incertezas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 16h54 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cancelamento da reunião entre Brasil e EUA aumenta tensões comerciais.

Encontro visava discutir questões tarifárias, mas foi desmarcado pelo governo dos EUA.

Specialistas destacam anormalidade na relação bilateral e falta de embaixador americano em Brasília.

Brasil está se aproximando de outras economias, alterando sua política externa tradicional.

O cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, intensificou a tensão comercial entre os dois países. O encontro tinha como objetivo discutir questões tarifárias, mas foi desmarcado pelo governo norte-americano.

Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, afirmou em entrevista ao Conexão Record News que a situação atual não é normal para uma relação bilateral. Ele destacou a ausência de um embaixador americano em Brasília após sete meses de governo Trump, enquanto o Brasil enviou diplomatas de alto nível para Washington.

Ferraz mencionou ainda que o Brasil tem se aproximado de outras economias, rompendo com a tradição do Itamaraty de não se alinhar automaticamente a nenhuma nação. Essa mudança trouxe consequências para a política externa brasileira.

