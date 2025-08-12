Logo R7.com
Cancelamento de reunião entre Brasil e EUA agrava tensão comercial

Ausência de diálogo tarifário entre Haddad e Scott Bessent aumenta incertezas

  • Cancelamento da reunião entre Brasil e EUA aumenta tensões comerciais.
  • Encontro visava discutir questões tarifárias, mas foi desmarcado pelo governo dos EUA.
  • Specialistas destacam anormalidade na relação bilateral e falta de embaixador americano em Brasília.
  • Brasil está se aproximando de outras economias, alterando sua política externa tradicional.

 

O cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, intensificou a tensão comercial entre os dois países. O encontro tinha como objetivo discutir questões tarifárias, mas foi desmarcado pelo governo norte-americano.

Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, afirmou em entrevista ao Conexão Record News que a situação atual não é normal para uma relação bilateral. Ele destacou a ausência de um embaixador americano em Brasília após sete meses de governo Trump, enquanto o Brasil enviou diplomatas de alto nível para Washington.

Ferraz mencionou ainda que o Brasil tem se aproximado de outras economias, rompendo com a tradição do Itamaraty de não se alinhar automaticamente a nenhuma nação. Essa mudança trouxe consequências para a política externa brasileira.

