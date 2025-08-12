Cancelamento de reunião entre Brasil e EUA agrava tensão comercial
Ausência de diálogo tarifário entre Haddad e Scott Bessent aumenta incertezas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, intensificou a tensão comercial entre os dois países. O encontro tinha como objetivo discutir questões tarifárias, mas foi desmarcado pelo governo norte-americano.
Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, afirmou em entrevista ao Conexão Record News que a situação atual não é normal para uma relação bilateral. Ele destacou a ausência de um embaixador americano em Brasília após sete meses de governo Trump, enquanto o Brasil enviou diplomatas de alto nível para Washington.
Ferraz mencionou ainda que o Brasil tem se aproximado de outras economias, rompendo com a tradição do Itamaraty de não se alinhar automaticamente a nenhuma nação. Essa mudança trouxe consequências para a política externa brasileira.
Por que o cancelamento da reunião entre Brasil e EUA é relevante?
O cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, intensificou a tensão comercial entre os dois países, já que o encontro tinha como objetivo discutir questões tarifárias.
Qual a análise de Lucas Ferraz sobre a atual situação das relações entre Brasil e EUA?
Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, afirmou que a situação atual não é normal para uma relação bilateral, destacando a ausência de um embaixador americano em Brasília após sete meses do governo Trump, enquanto o Brasil enviou diplomatas de alto nível para Washington.
Como o Brasil tem se posicionado em relação a outras economias?
Ferraz mencionou que o Brasil tem se aproximado de outras economias, rompendo com a tradição do Itamaraty de não se alinhar automaticamente a nenhuma nação, o que trouxe consequências para a política externa brasileira.
Qual é o impacto da falta de diálogo tarifário nas relações Brasil-EUA?
A ausência de diálogo tarifário entre Haddad e Bessent aumenta as incertezas nas relações comerciais entre Brasil e EUA, contribuindo para uma escalada nas tensões.
Veja também
Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!