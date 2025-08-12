Centro-Sul terá aumento gradual nas temperaturas
São Paulo e Rio de Janeiro enfrentarão clima seco nos próximos dias
O meteorologista Guilherme Borges informou que as temperaturas no Centro-Sul do Brasil apresentarão um aumento gradual nos próximos dias, com a recente onda de frio encerrando até quarta-feira. São Paulo e Rio de Janeiro experimentarão tempo seco neste período.
“As temperaturas se elevam gradualmente, tanto mínimas quanto máximas, oferecendo um alívio do tempo gelado”, afirma Borges. Em São Paulo, a mínima deve alcançar 11ºC até quinta-feira, enquanto no Rio de Janeiro, apesar do tempo seco, as temperaturas permanecerão amenas devido à massa fria.
A capital paulista verá temperaturas entre 9ºC pela manhã, elevando-se até 20ºC ao longo da tarde nas próximas 48 horas. A expectativa é de uma progressiva elevação das mínimas, mas ainda abaixo dos padrões típicos da cidade durante o dia.
