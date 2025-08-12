Centro-Sul terá aumento gradual nas temperaturas São Paulo e Rio de Janeiro enfrentarão clima seco nos próximos dias Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Temperaturas no Centro-Sul do Brasil aumentarão gradualmente nos próximos dias.

A onda de frio deve encerrar até quarta-feira, trazendo tempo seco para São Paulo e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a mínima pode chegar a 11ºC e a máxima até 20ºC nas próximas 48 horas.

Rio de Janeiro terá temperaturas amenas, embora o tempo permaneça seco devido à massa fria.

O meteorologista Guilherme Borges informou que as temperaturas no Centro-Sul do Brasil apresentarão um aumento gradual nos próximos dias, com a recente onda de frio encerrando até quarta-feira. São Paulo e Rio de Janeiro experimentarão tempo seco neste período.

“As temperaturas se elevam gradualmente, tanto mínimas quanto máximas, oferecendo um alívio do tempo gelado”, afirma Borges. Em São Paulo, a mínima deve alcançar 11ºC até quinta-feira, enquanto no Rio de Janeiro, apesar do tempo seco, as temperaturas permanecerão amenas devido à massa fria.

A capital paulista verá temperaturas entre 9ºC pela manhã, elevando-se até 20ºC ao longo da tarde nas próximas 48 horas. A expectativa é de uma progressiva elevação das mínimas, mas ainda abaixo dos padrões típicos da cidade durante o dia.

‌



‌



‌



