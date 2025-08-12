Logo R7.com
China busca fortalecer laços com Brasil em conversa com Lula

Xi Jinping expressa apoio à soberania brasileira e discute parcerias estratégicas

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Xi Jinping conversou com Lula sobre colaborações entre China e Brasil.
  • O presidente chinês apoiou a soberania do Brasil e discutiu unidade entre países do Sul Global.
  • Especialistas acreditam que aproximação é resposta a ações comerciais dos EUA.
  • Sanções tarifárias dos EUA são consideradas um desafio econômico para o Brasil.

 

Durante uma conversa telefônica, o presidente da China, Xi Jinping, manifestou ao presidente Lula a intenção de colaborar com o Brasil para promover unidade e autossuficiência entre os países do Sul Global. Xi Jinping também reafirmou o apoio à soberania nacional do Brasil.

Os líderes discutiram temas relacionados ao BRICS e oportunidades de negócios. Lucas Ferraz, especialista da FGV, avaliou que essa aproximação entre Brasil e China era esperada. Ele destacou que as ações comerciais dos EUA têm levado países como o Brasil a buscar parcerias estratégicas com a China.

Ferraz observou que essa relação pode influenciar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. As recentes sanções tarifárias aplicadas ao Brasil são vistas como resultado das políticas internas e externas do governo brasileiro, representando um desafio econômico significativo.

Qual foi o objetivo da conversa entre Xi Jinping e Lula?

Na conversa telefônica, o presidente da China, Xi Jinping, manifestou a intenção de colaborar com o Brasil para promover unidade e autossuficiência entre os países do Sul Global, além de reafirmar o apoio à soberania nacional do Brasil.


Quais temas foram discutidos pelos líderes durante a conversa?

Os líderes discutiram temas relacionados ao BRICS e oportunidades de negócios entre Brasil e China.

Como a relação entre Brasil e China pode influenciar a política comercial dos Estados Unidos?

Lucas Ferraz, especialista da FGV, comentou que a aproximação entre Brasil e China pode influenciar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, especialmente considerando que as recentes sanções tarifárias aplicadas ao Brasil são vistas como resultado das políticas internas e externas do governo brasileiro.


Qual foi a avaliação de Lucas Ferraz sobre a aproximação entre Brasil e China?

Lucas Ferraz avaliou que a aproximação entre Brasil e China era esperada, especialmente em decorrência das ações comerciais dos EUA que têm levado países como o Brasil a buscar parcerias estratégicas com a China.

