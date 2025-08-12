China busca fortalecer laços com Brasil em conversa com Lula Xi Jinping expressa apoio à soberania brasileira e discute parcerias estratégicas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 16h27 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Xi Jinping conversou com Lula sobre colaborações entre China e Brasil.

O presidente chinês apoiou a soberania do Brasil e discutiu unidade entre países do Sul Global.

Especialistas acreditam que aproximação é resposta a ações comerciais dos EUA.

Sanções tarifárias dos EUA são consideradas um desafio econômico para o Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma conversa telefônica, o presidente da China, Xi Jinping, manifestou ao presidente Lula a intenção de colaborar com o Brasil para promover unidade e autossuficiência entre os países do Sul Global. Xi Jinping também reafirmou o apoio à soberania nacional do Brasil.

Os líderes discutiram temas relacionados ao BRICS e oportunidades de negócios. Lucas Ferraz, especialista da FGV, avaliou que essa aproximação entre Brasil e China era esperada. Ele destacou que as ações comerciais dos EUA têm levado países como o Brasil a buscar parcerias estratégicas com a China.

Ferraz observou que essa relação pode influenciar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. As recentes sanções tarifárias aplicadas ao Brasil são vistas como resultado das políticas internas e externas do governo brasileiro, representando um desafio econômico significativo.

Qual foi o objetivo da conversa entre Xi Jinping e Lula?

Na conversa telefônica, o presidente da China, Xi Jinping, manifestou a intenção de colaborar com o Brasil para promover unidade e autossuficiência entre os países do Sul Global, além de reafirmar o apoio à soberania nacional do Brasil.

‌



Quais temas foram discutidos pelos líderes durante a conversa?

Os líderes discutiram temas relacionados ao BRICS e oportunidades de negócios entre Brasil e China.

Como a relação entre Brasil e China pode influenciar a política comercial dos Estados Unidos?

Lucas Ferraz, especialista da FGV, comentou que a aproximação entre Brasil e China pode influenciar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, especialmente considerando que as recentes sanções tarifárias aplicadas ao Brasil são vistas como resultado das políticas internas e externas do governo brasileiro.

‌



Qual foi a avaliação de Lucas Ferraz sobre a aproximação entre Brasil e China?

Lucas Ferraz avaliou que a aproximação entre Brasil e China era esperada, especialmente em decorrência das ações comerciais dos EUA que têm levado países como o Brasil a buscar parcerias estratégicas com a China.

Veja também

‌



Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista Rússia avança 10 km para o norte da Ucrânia; Zelensky busca ajuda de outros países Indústrias da China cortam salários para manter competitividade em meio à guerra comercial Compra de soja americana pela China ameaçaria agronegócio brasileiro a longo prazo; entenda 'Zona cinzenta': Entenda a dificuldade de enquadrar a adultização de menores como crime Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias Ucrânia não confia mais nas promessas de cessar-fogo russas; entenda O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana? Incapacidade de interpretar textos afeta oportunidades de trabalho, diz especialista EUA não vão conseguir impor acordo rígido para a China, avalia professor Relação bilateral do Brasil com os EUA é a pior dos últimos 200 anos, avalia especialista Apoio da China é esperado, mas não muda o quadro da economia brasileira, diz especialista Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’ Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14) Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!