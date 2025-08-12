China busca fortalecer laços com Brasil em conversa com Lula
Xi Jinping expressa apoio à soberania brasileira e discute parcerias estratégicas
Durante uma conversa telefônica, o presidente da China, Xi Jinping, manifestou ao presidente Lula a intenção de colaborar com o Brasil para promover unidade e autossuficiência entre os países do Sul Global. Xi Jinping também reafirmou o apoio à soberania nacional do Brasil.
Os líderes discutiram temas relacionados ao BRICS e oportunidades de negócios. Lucas Ferraz, especialista da FGV, avaliou que essa aproximação entre Brasil e China era esperada. Ele destacou que as ações comerciais dos EUA têm levado países como o Brasil a buscar parcerias estratégicas com a China.
Ferraz observou que essa relação pode influenciar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. As recentes sanções tarifárias aplicadas ao Brasil são vistas como resultado das políticas internas e externas do governo brasileiro, representando um desafio econômico significativo.
