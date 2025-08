Chuvas intensas atingem Baixada Santista; risco de granizo no Sudeste Santos e Guarujá enfrentam chuvas acima da média; previsão de granizo em áreas serranas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Baixada Santista, especialmente Santos e Guarujá, teve chuvas que dobraram a média de agosto, causando alagamentos.

Risco de deslizamentos de terra é elevado na região devido ao solo encharcado.

Previsão de pancadas de chuva e possibilidade de granizo em áreas serranas do Sudeste.

Belo Horizonte tem clima estável com temperaturas amenas e sem previsão de chuva.

A Baixada Santista, especialmente Santos e Guarujá, enfrentou chuvas que dobraram a média para agosto, o mês mais seco do ano na região. A situação gerou alagamentos e risco de deslizamentos de terra. Enquanto isso, há previsão de pancadas de chuva com possibilidade de granizo em áreas serranas do Sudeste.

A frente fria, embora enfraquecida, provocou ventos na Serra do Mar, que resultaram em nuvens carregadas e chuvas intensas em Santos. Na capital paulista, a chuva foi leve e não há previsão de tempestades. As áreas de serra, entre São Paulo e o sul de Minas Gerais, podem enfrentar trovoadas e granizo.

Belo Horizonte apresenta clima estável, com sol entre nuvens e temperaturas amenas, sem previsão de chuva. A situação de alerta permanece concentrada na Baixada Santista devido ao solo encharcado.

