Comandante israelense se opõe à expansão militar em Gaza Conflito interno surge entre líderes israelenses sobre ofensiva em Gaza Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Comandante do Estado-Maior de Israel se opõe à expansão militar em Gaza, alertando sobre riscos para as tropas e reféns.

Governo israelense considera avançar com a ofensiva para controlar totalmente a região.

Benjamin Netanyahu defende a necessidade de derrotar o inimigo e libertar os reféns para a segurança de Israel.

Conflito interno é destacado por especialistas, com preocupações sobre sobrecarga das forças israelenses.

O comandante do Estado-Maior de Israel expressou sua oposição ao plano de expansão das operações militares na Faixa de Gaza. Ele alertou que a ocupação total do território poderia comprometer as tropas israelenses e prejudicar os reféns mantidos pelo Hamas. O governo israelense, no entanto, avalia a possibilidade de avançar com a ofensiva para controlar completamente a região.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que é crucial derrotar o inimigo e liberar os reféns para garantir a segurança de Israel. O ministro da Defesa, Israel Katz, destacou que, apesar das opiniões do comandante, as forças armadas deverão seguir as decisões do governo. Katz enfatizou que a resistência do Hamas em liberar os reféns pode exigir ações adicionais.

O professor Vitelio Brustolin comentou que as divergências entre o chefe do Estado-Maior e o governo não deveriam ter sido divulgadas, pois revelam um conflito interno. Ele explicou que o comandante teme que a ocupação de Gaza se torne uma armadilha para as forças israelenses já sobrecarregadas.

