Concessões russas à Ucrânia são possíveis, afirma especialista J.D. Vance discute garantias de segurança em meio ao conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h27 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia.

Concessões incluem garantias de segurança contra futuras agressões russas.

O especialista Lier Ferreira ressaltou que exigências russas incluem a neutralidade da Ucrânia e a proibição de armas nucleares.

Vance acredita que as garantias de segurança podem se concretizar com a interferência de Donald Trump nas negociações.

Citadas por J. D. Vance, concessões russas a garantias à Ucrânia ‘são possíveis’, diz especialista

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas. Durante entrevista a uma emissora norte-americana, Vance expressou confiança no progresso das negociações, apesar da ausência de sinais claros do Kremlin.

Segundo o especialista Lier Ferreira, essas garantias são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades para manter suas posições.

Perguntas e Respostas

Quais concessões a Rússia fez para uma solução negociada com a Ucrânia, segundo o vice-presidente dos EUA?

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas.

O que diz o especialista Lier Ferreira sobre as garantias de segurança na negociação?

Lier Ferreira comentou que as garantias de segurança são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades.

Assista ao vídeo - Citadas por J. D. Vance, concessões russas a garantias à Ucrânia ‘são possíveis’, diz especialista

