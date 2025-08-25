Concessões russas à Ucrânia são possíveis, afirma especialista

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia.
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas. Durante entrevista a uma emissora norte-americana, Vance expressou confiança no progresso das negociações, apesar da ausência de sinais claros do Kremlin.
Segundo o especialista Lier Ferreira, essas garantias são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades para manter suas posições.
Perguntas e Respostas
Quais concessões a Rússia fez para uma solução negociada com a Ucrânia, segundo o vice-presidente dos EUA?
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas.
O que diz o especialista Lier Ferreira sobre as garantias de segurança na negociação?
Lier Ferreira comentou que as garantias de segurança são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades.