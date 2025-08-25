Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Concessões russas à Ucrânia são possíveis, afirma especialista

J.D. Vance discute garantias de segurança em meio ao conflito

  • O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia.
  • Concessões incluem garantias de segurança contra futuras agressões russas.
  • O especialista Lier Ferreira ressaltou que exigências russas incluem a neutralidade da Ucrânia e a proibição de armas nucleares.
  • Vance acredita que as garantias de segurança podem se concretizar com a interferência de Donald Trump nas negociações.

 

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas para uma solução negociada no conflito com a Ucrânia, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas. Durante entrevista a uma emissora norte-americana, Vance expressou confiança no progresso das negociações, apesar da ausência de sinais claros do Kremlin.

Segundo o especialista Lier Ferreira, essas garantias são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades para manter suas posições.

Perguntas e Respostas

Quais concessões a Rússia fez para uma solução negociada com a Ucrânia, segundo o vice-presidente dos EUA?

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a Rússia fez concessões significativas, incluindo garantias de segurança contra futuras agressões russas.


O que diz o especialista Lier Ferreira sobre as garantias de segurança na negociação?

Lier Ferreira comentou que as garantias de segurança são viáveis em um cenário onde a Rússia domina o conflito e a Ucrânia enfrenta dificuldades.


