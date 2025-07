Conflito entre Tailândia e Camboja resulta em mortes e evacuações em massa Tensão fronteiriça leva à morte de 16 pessoas; Tailândia rejeita mediação internacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h15 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aumento das tensões entre Tailândia e Camboja resulta em 16 mortes.

Confrontos incluem bombardeios intensos e evacuação de 130 mil civis na Tailândia.

Acusações mútuas sobre ataques a civis e uso de munições condenadas.

Tailândia rejeita mediação internacional, preferindo negociações diretas com o Camboja.

Conflito entre Tailândia e Camboja remonta ao período colonial francês; veja análise

A Tailândia e o Camboja enfrentam um aumento nas tensões com novos confrontos resultando em 16 mortes. Os combates rapidamente escalaram para bombardeios intensos ao longo das áreas disputadas na fronteira. As autoridades de ambos os países instruíram civis a evacuarem a região, com cerca de 130 mil pessoas retiradas do lado tailandês.

A Tailândia acusou o Camboja de atacar civis intencionalmente, enquanto o Camboja afirmou que a Tailândia usou munições de fragmentação, condenadas internacionalmente. Apesar das ofertas de mediação dos Estados Unidos, China e Malásia, a Tailândia optou por resolver o conflito sem intervenção externa, insistindo em negociações diretas com o Camboja.

Marcos Vinícius de Freitas, professor de relações exteriores, explicou que a disputa tem raízes históricas no período colonial francês. Ele destacou que a delimitação das fronteiras durante a colonização é uma fonte persistente de conflitos, exacerbada por questões de recursos naturais como minérios e gás.

Assista ao vídeo - Conflito entre Tailândia e Camboja remonta ao período colonial francês; veja análise

