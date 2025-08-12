Coreia do Norte intensifica retórica contra exercícios militares

A Coreia do Norte anunciou medidas defensivas devido a exercícios militares entre Coreia do Sul e EUA.
Manobras estão programadas para ocorrer entre os dias 18 e 28 deste mês.
Analista destaca deterioração nas relações entre as Coreias e a falta de interesse em diálogo por parte do Norte.
Fortalecimento da aliança entre Coreia do Norte e Rússia impacta o cenário geopolítico, com soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia.
A Coreia do Norte declarou que adotará medidas defensivas caso se sinta provocada pelos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, programados para ocorrer entre os dias 18 e 28 deste mês. Pyongyang critica essas manobras anuais como um treino para invasão.
O analista internacional Vladimir Feijó destacou que a relação entre as Coreias se deteriorou, com o Norte mostrando falta de interesse em diálogo. Ele também mencionou que a resposta norte-coreana pode incluir demonstrações militares próprias, como lançamentos de mísseis.
A aliança entre Coreia do Norte e Rússia se fortalece com um tratado militar semelhante ao da OTAN, impactando o cenário geopolítico global. Esse alinhamento é ainda mais relevante considerando a participação de soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia.
