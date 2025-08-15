Coreia do Sul busca restaurar acordo militar com o Norte
Presidente sul-coreano visa reduzir tensões históricas na península
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, anunciou a interrupção de certas atividades militares na fronteira com a Coreia do Norte durante um evento comemorativo dos 80 anos da libertação do domínio japonês. Ele busca restaurar o acordo militar abrangente estabelecido em 2018 para diminuir as tensões na região.
Esse acordo tinha sido suspenso devido ao aumento das tensões entre as duas Coreias. Desde que assumiu a presidência, Lee Jae-myung tem adotado medidas para melhorar as relações com Pyongyang, incluindo a suspensão do lançamento de balões e a remoção de alto-falantes com propaganda anti-norte-coreana na fronteira.
Apesar dessas iniciativas, autoridades norte-coreanas têm resistido à ideia de retomar o contato com o Sul. A especialista em ciência política Giovana Branco destacou que essas ações são significativas no atual cenário internacional, onde Estados Unidos e Rússia estão em lados opostos, complicando a busca por uma paz duradoura.
Qual é o objetivo do presidente sul-coreano Lee Jae-myung em relação à Coreia do Norte?
Lee Jae-myung visa restaurar o acordo militar abrangente de 2018 para diminuir as tensões na península coreana.
Quais medidas foram adotadas por Lee Jae-myung para melhorar as relações com a Coreia do Norte?
O presidente suspendeu o lançamento de balões e removeu alto-falantes com propaganda anti-norte-coreana na fronteira.
Como as autoridades norte-coreanas reagiram às tentativas de restabelecer contato com o Sul?
As autoridades norte-coreanas têm resistido à ideia de retomar o contato com a Coreia do Sul.
Qual é a relevância das ações do presidente sul-coreano no contexto internacional atual?
As ações são significativas em um cenário onde Estados Unidos e Rússia estão em lados opostos, o que complica a busca por uma paz duradoura.
