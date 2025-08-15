Logo R7.com
Coreia do Sul


Coreia do Sul busca restaurar acordo militar com o Norte

Presidente sul-coreano visa reduzir tensões históricas na península

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, interrompe atividades militares na fronteira com o Norte.
  • Busca restaurar acordo militar de 2018 para reduzir tensões na península.
  • Iniciativas incluem a suspensão do lançamento de balões e remoção de alto-falantes de propaganda.
  • Autoridades norte-coreanas resistem ao contato, complicando a paz na região.

 

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, anunciou a interrupção de certas atividades militares na fronteira com a Coreia do Norte durante um evento comemorativo dos 80 anos da libertação do domínio japonês. Ele busca restaurar o acordo militar abrangente estabelecido em 2018 para diminuir as tensões na região.

Esse acordo tinha sido suspenso devido ao aumento das tensões entre as duas Coreias. Desde que assumiu a presidência, Lee Jae-myung tem adotado medidas para melhorar as relações com Pyongyang, incluindo a suspensão do lançamento de balões e a remoção de alto-falantes com propaganda anti-norte-coreana na fronteira.

Apesar dessas iniciativas, autoridades norte-coreanas têm resistido à ideia de retomar o contato com o Sul. A especialista em ciência política Giovana Branco destacou que essas ações são significativas no atual cenário internacional, onde Estados Unidos e Rússia estão em lados opostos, complicando a busca por uma paz duradoura.

Qual é o objetivo do presidente sul-coreano Lee Jae-myung em relação à Coreia do Norte?

Lee Jae-myung visa restaurar o acordo militar abrangente de 2018 para diminuir as tensões na península coreana.


Quais medidas foram adotadas por Lee Jae-myung para melhorar as relações com a Coreia do Norte?

O presidente suspendeu o lançamento de balões e removeu alto-falantes com propaganda anti-norte-coreana na fronteira.

Como as autoridades norte-coreanas reagiram às tentativas de restabelecer contato com o Sul?

As autoridades norte-coreanas têm resistido à ideia de retomar o contato com a Coreia do Sul.


Qual é a relevância das ações do presidente sul-coreano no contexto internacional atual?

As ações são significativas em um cenário onde Estados Unidos e Rússia estão em lados opostos, o que complica a busca por uma paz duradoura.

