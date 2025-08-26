Demissão de Lisa Cook por Trump abala mercado financeiro global Diretora do Banco Central americano contesta decisão presidencial Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h10 ) twitter

Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista

A demissão de Lisa Cook, diretora do Banco Central dos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump gerou preocupação no mercado financeiro global. Cook contesta a decisão, alegando ilegalidade.

Trump justificou a demissão com suspeitas de irregularidades em hipotecas, sem comprovação até o momento. Essa intervenção levanta dúvidas sobre a estabilidade do dólar, moeda de reserva mundial.

O economista Miguel Daoud alerta que essa situação pode enfraquecer o poder econômico dos EUA, pois a confiança no dólar é crucial para a economia global. A pressão política sobre o Banco Central americano preocupa investidores, já que o dólar é fundamental na formação de preços e reservas internacionais.

Assista ao vídeo - Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista

Economista fala sobre a importância dos imãs para a economia norte-americana e diz que ameaça de Trump pode ser vista como um 'blefe'

