Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos


Demissão de Lisa Cook por Trump abala mercado financeiro global

Diretora do Banco Central americano contesta decisão presidencial

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista
Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista

A demissão de Lisa Cook, diretora do Banco Central dos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump gerou preocupação no mercado financeiro global. Cook contesta a decisão, alegando ilegalidade.

Trump justificou a demissão com suspeitas de irregularidades em hipotecas, sem comprovação até o momento. Essa intervenção levanta dúvidas sobre a estabilidade do dólar, moeda de reserva mundial.

O economista Miguel Daoud alerta que essa situação pode enfraquecer o poder econômico dos EUA, pois a confiança no dólar é crucial para a economia global. A pressão política sobre o Banco Central americano preocupa investidores, já que o dólar é fundamental na formação de preços e reservas internacionais.

Assista ao vídeo - Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista

Veja também


Economista fala sobre a importância dos imãs para a economia norte-americana e diz que ameaça de Trump pode ser vista como um 'blefe'

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.