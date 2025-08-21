Denúncias de abuso infantil online crescem com uso de IA Relatório da Safernet destaca aumento de casos e desafios digitais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 60% das denúncias de crimes online envolvem abuso infantil, com aumento de quase 19% em 2023.

O uso de inteligência artificial para criar conteúdos abusivos está contribuindo para o crescimento dos casos.

Flávio D'urso destaca os desafios da IA, que pode ser usada tanto para fins benéficos quanto prejudiciais.

A necessidade de leis eficazes para proteger crianças no ambiente digital é fundamental.

Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório

Um relatório da Safernet revela que mais de 60% das denúncias de crimes na internet envolvem abuso infantil. Nos primeiros sete meses deste ano, houve um aumento de quase 19% nessas denúncias comparado ao mesmo período do ano anterior. O uso de inteligência artificial para criar conteúdos abusivos é um dos fatores que chamam atenção nesse cenário.

O especialista em crimes digitais Flávio D’urso, em entrevista ao Conexão Record News, ressalta o desafio que a inteligência artificial representa, sendo usada tanto para o bem quanto para o mal. Ele enfatiza que a criação de conteúdos abusivos utilizando essa tecnologia é considerada crime segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A análise do aumento nos índices de denúncias é necessária para entender se há apenas um crescimento nas notificações ou se os casos realmente aumentaram. A importância de leis eficazes para proteger crianças no ambiente digital, especialmente em redes sociais, é destacada como fundamental para enfrentar esse problema.

Qual é a porcentagem de denúncias de crimes na internet que envolvem abuso infantil, segundo o relatório da Safernet?

‌



Mais de 60% das denúncias de crimes na internet envolvem abuso infantil.

Qual foi o aumento percentual nas denúncias de abuso infantil nos primeiros sete meses deste ano em comparação ao ano anterior?

‌



Houve um aumento de quase 19% nas denúncias de abuso infantil nos primeiros sete meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Como a inteligência artificial está afetando o cenário do abuso infantil online?

‌



A inteligência artificial é usada para criar conteúdos abusivos, o que representa um desafio significativo e é considerado crime segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por que é importante analisar o aumento nos índices de denúncias de abuso infantil?

É importante analisar para entender se há apenas um crescimento nas notificações ou se os casos realmente aumentaram, além de destacar a necessidade de leis eficazes para proteger crianças no ambiente digital.

Assista ao vídeo - Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório

Veja também

‌



Ministério da defesa turco se manifestou sobre negociações e afirmou que é preciso garantir um cessar-fogo antes de qualquer decisão

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!