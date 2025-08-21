Denúncias de abuso infantil online crescem com uso de IA
Relatório da Safernet destaca aumento de casos e desafios digitais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um relatório da Safernet revela que mais de 60% das denúncias de crimes na internet envolvem abuso infantil. Nos primeiros sete meses deste ano, houve um aumento de quase 19% nessas denúncias comparado ao mesmo período do ano anterior. O uso de inteligência artificial para criar conteúdos abusivos é um dos fatores que chamam atenção nesse cenário.
O especialista em crimes digitais Flávio D’urso, em entrevista ao Conexão Record News, ressalta o desafio que a inteligência artificial representa, sendo usada tanto para o bem quanto para o mal. Ele enfatiza que a criação de conteúdos abusivos utilizando essa tecnologia é considerada crime segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A análise do aumento nos índices de denúncias é necessária para entender se há apenas um crescimento nas notificações ou se os casos realmente aumentaram. A importância de leis eficazes para proteger crianças no ambiente digital, especialmente em redes sociais, é destacada como fundamental para enfrentar esse problema.
