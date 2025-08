Desafios e avanços na implementação das escolas integrais de 35 horas Nova norma visa atender áreas vulneráveis e melhorar a educação básica Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Nova norma estabelece jornada mínima de 35 horas semanais para escolas integrais.

Medida foca em regiões vulneráveis e busca melhorar a educação básica.

Especialista destaca tanto os potenciais benefícios quanto os desafios na implementação.

Estados como Pernambuco e Piauí avançam na expansão de vagas de ensino integral.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova norma estabelece que escolas em tempo integral devem cumprir uma jornada mínima de 35 horas semanais. A medida tem como foco regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica e histórico de exclusão escolar para aprimorar a educação básica no país.

Rafael Parente, especialista do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da UFAL, destacou tanto o potencial positivo quanto os desafios dessa implementação. Ele enfatizou que a educação integral promove um desenvolvimento completo dos alunos por meio de um currículo integrado. No entanto, apontou dificuldades práticas devido à falta de infraestrutura adequada em muitas escolas.

As secretarias estaduais e municipais têm até 180 dias para adaptar ou criar normas locais em conformidade com essa diretriz. Apesar dos avanços na oferta de ensino integral, estados como Pernambuco e Piauí se destacam na expansão dessas vagas, aproximando-se das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

