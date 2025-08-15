Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Emprego


Desemprego atinge menor taxa histórica em 18 estados

IBGE aponta queda no desemprego no segundo trimestre de 2025

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, a menor desde 2012.
  • Dezoito estados, incluindo Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, atingiram suas menores taxas de desemprego.
  • O crescimento econômico desde 2023 tem impulsionado a queda nas taxas, apesar das altas taxas de juros.
  • Há disparidade salarial relacionada à escolaridade, evidenciando a necessidade de políticas públicas para reduzir desigualdades.

 

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, atingindo o menor nível desde o início da série histórica em 2012. Dezoito estados, incluindo Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, registraram suas menores taxas, enquanto os nove estados restantes mantiveram a estabilidade no período.

De acordo com Rodolfo Tobler, economista da FGV e IBRE, essa redução é impulsionada pelo crescimento econômico observado desde 2023. Apesar das taxas de juros elevadas para controlar a inflação, o mercado de trabalho permanece aquecido, com um crescimento do PIB acima de 3% nos últimos anos.

Qual é a nova taxa de desemprego registrada no Brasil no segundo trimestre de 2025?

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8%, atingindo o menor nível desde o início da série histórica em 2012.

Quantos estados brasileiros registraram suas menores taxas de desemprego e quais são alguns deles?

Dezoito estados registraram suas menores taxas de desemprego, incluindo o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.


O que está impulsionando a redução da taxa de desemprego segundo o economista Rodolfo Tobler?

A redução é impulsionada pelo crescimento econômico observado desde 2023, mesmo com as taxas de juros elevadas para controlar a inflação.

Veja também


Especialista aponta que investidas russas aumentam poder de Moscou nas negociações, aumentando suas chances de conquistar o leste da Ucrânia

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.