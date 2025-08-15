Desemprego atinge menor taxa histórica em 18 estados
IBGE aponta queda no desemprego no segundo trimestre de 2025
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, atingindo o menor nível desde o início da série histórica em 2012. Dezoito estados, incluindo Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, registraram suas menores taxas, enquanto os nove estados restantes mantiveram a estabilidade no período.
De acordo com Rodolfo Tobler, economista da FGV e IBRE, essa redução é impulsionada pelo crescimento econômico observado desde 2023. Apesar das taxas de juros elevadas para controlar a inflação, o mercado de trabalho permanece aquecido, com um crescimento do PIB acima de 3% nos últimos anos.
Qual é a nova taxa de desemprego registrada no Brasil no segundo trimestre de 2025?
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8%, atingindo o menor nível desde o início da série histórica em 2012.
Quantos estados brasileiros registraram suas menores taxas de desemprego e quais são alguns deles?
Dezoito estados registraram suas menores taxas de desemprego, incluindo o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
O que está impulsionando a redução da taxa de desemprego segundo o economista Rodolfo Tobler?
A redução é impulsionada pelo crescimento econômico observado desde 2023, mesmo com as taxas de juros elevadas para controlar a inflação.
