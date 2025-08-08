Desvalorização do dólar gera dúvidas sobre momento de compra Economista analisa fatores por trás da queda da moeda americana Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O dólar caiu para R$ 5,42, o menor valor em mais de um mês.

A desvalorização do dólar é influenciada por fatores globais, não apenas por tarifas dos EUA.

Investidores buscam o Brasil devido à expectativa de redução na taxa de juros americana.

Para viagens internacionais, recomenda-se a compra parcelada de dólares para minimizar riscos.

O dólar atingiu R$ 5,42, o menor valor em mais de um mês, com uma queda acumulada de mais de 3% em agosto. Especialistas apontam que a desvalorização não está diretamente ligada às tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas sim a um cenário econômico global que inclui a possibilidade de redução da taxa de juros americana.

Denis Medina, economista, explicou que o crescimento econômico dos Estados Unidos no último trimestre, impulsionado por uma maior arrecadação, não é o único fator que influencia a oscilação do dólar. A expectativa de uma possível redução na taxa de juros americana está levando investidores a buscar alternativas em outros mercados, incluindo o Brasil, que oferece uma das maiores taxas de juros reais do mundo.

Medina ressaltou que especular sobre o futuro do dólar é arriscado devido às muitas variáveis envolvidas. Para aqueles que planejam viagens internacionais, uma estratégia recomendada é a compra parcelada de dólares, o que pode ajudar a minimizar os impactos das flutuações cambiais.

