Desvalorização do dólar gera dúvidas sobre momento de compra

O dólar caiu para R$ 5,42, o menor valor em mais de um mês.
A desvalorização do dólar é influenciada por fatores globais, não apenas por tarifas dos EUA.
Investidores buscam o Brasil devido à expectativa de redução na taxa de juros americana.
Para viagens internacionais, recomenda-se a compra parcelada de dólares para minimizar riscos.
O dólar atingiu R$ 5,42, o menor valor em mais de um mês, com uma queda acumulada de mais de 3% em agosto. Especialistas apontam que a desvalorização não está diretamente ligada às tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas sim a um cenário econômico global que inclui a possibilidade de redução da taxa de juros americana.
Denis Medina, economista, explicou que o crescimento econômico dos Estados Unidos no último trimestre, impulsionado por uma maior arrecadação, não é o único fator que influencia a oscilação do dólar. A expectativa de uma possível redução na taxa de juros americana está levando investidores a buscar alternativas em outros mercados, incluindo o Brasil, que oferece uma das maiores taxas de juros reais do mundo.
Medina ressaltou que especular sobre o futuro do dólar é arriscado devido às muitas variáveis envolvidas. Para aqueles que planejam viagens internacionais, uma estratégia recomendada é a compra parcelada de dólares, o que pode ajudar a minimizar os impactos das flutuações cambiais.
Veja também
Temperaturas vão ficar mais baixas até a próxima quarta-feira (13)
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!