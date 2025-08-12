Emprego melhora habilidades de leitura entre jovens Estudo destaca benefícios da combinação de estudo e trabalho no alfabetismo funcional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo revela que a combinação de trabalho e estudo melhora habilidades de leitura em jovens de 15 a 29 anos.

65% dos jovens que trabalham e estudam apresentam níveis adequados de alfabetismo.

Experiência prática no mercado complementa o aprendizado teórico e desenvolve competências de leitura.

Pesquisa sugere políticas públicas para incentivar essa combinação e apoiar jovens em situação de vulnerabilidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um estudo sobre analfabetismo funcional revela que a combinação de estudo e trabalho melhora significativamente as habilidades de leitura entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a pesquisa, 65% dos jovens que trabalham e estudam possuem níveis adequados de alfabetismo, em comparação com taxas menores entre aqueles que apenas estudam ou trabalham.

Rafael Parente, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, explica que a experiência prática adquirida no mercado complementa o aprendizado teórico escolar, contribuindo para o desenvolvimento das competências de leitura e interpretação. A falta de oportunidades laborais impacta negativamente essas habilidades, afetando particularmente jovens negros e mulheres, que enfrentam maiores barreiras no mercado.

A pesquisa sugere políticas públicas para incentivar a combinação de estudo e trabalho, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade. Destaca ainda a importância de programas de apoio para mulheres e ações que reduzam desigualdades raciais e de gênero no acesso ao emprego.

Como a combinação de estudo e trabalho afeta as habilidades de leitura entre jovens?

Um estudo revelou que a combinação de estudo e trabalho melhora significativamente as habilidades de leitura entre jovens de 15 a 29 anos, com 65% dos jovens que trabalham e estudam apresentando níveis adequados de alfabetismo.

‌



Qual é a relação entre a prática no mercado de trabalho e o aprendizado teórico escolar?

Segundo Rafael Parente, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, a experiência prática adquirida no mercado complementa o aprendizado teórico escolar, contribuindo para o desenvolvimento das competências de leitura e interpretação.

Quais grupos de jovens são mais impactados negativamente pela falta de oportunidades laborais?

A falta de oportunidades laborais afeta negativamente as habilidades de leitura, especialmente entre jovens negros e mulheres, que enfrentam maiores barreiras no mercado.

‌



Que políticas públicas são sugeridas para melhorar a situação dos jovens em vulnerabilidade?

A pesquisa sugere políticas públicas que incentivem a combinação de estudo e trabalho, incluindo programas de apoio para mulheres e ações para reduzir desigualdades raciais e de gênero no acesso ao emprego.

