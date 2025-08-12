Emprego melhora habilidades de leitura entre jovens
Estudo destaca benefícios da combinação de estudo e trabalho no alfabetismo funcional
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um estudo sobre analfabetismo funcional revela que a combinação de estudo e trabalho melhora significativamente as habilidades de leitura entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a pesquisa, 65% dos jovens que trabalham e estudam possuem níveis adequados de alfabetismo, em comparação com taxas menores entre aqueles que apenas estudam ou trabalham.
Rafael Parente, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, explica que a experiência prática adquirida no mercado complementa o aprendizado teórico escolar, contribuindo para o desenvolvimento das competências de leitura e interpretação. A falta de oportunidades laborais impacta negativamente essas habilidades, afetando particularmente jovens negros e mulheres, que enfrentam maiores barreiras no mercado.
A pesquisa sugere políticas públicas para incentivar a combinação de estudo e trabalho, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade. Destaca ainda a importância de programas de apoio para mulheres e ações que reduzam desigualdades raciais e de gênero no acesso ao emprego.
Como a combinação de estudo e trabalho afeta as habilidades de leitura entre jovens?
Um estudo revelou que a combinação de estudo e trabalho melhora significativamente as habilidades de leitura entre jovens de 15 a 29 anos, com 65% dos jovens que trabalham e estudam apresentando níveis adequados de alfabetismo.
Qual é a relação entre a prática no mercado de trabalho e o aprendizado teórico escolar?
Segundo Rafael Parente, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, a experiência prática adquirida no mercado complementa o aprendizado teórico escolar, contribuindo para o desenvolvimento das competências de leitura e interpretação.
Quais grupos de jovens são mais impactados negativamente pela falta de oportunidades laborais?
A falta de oportunidades laborais afeta negativamente as habilidades de leitura, especialmente entre jovens negros e mulheres, que enfrentam maiores barreiras no mercado.
Que políticas públicas são sugeridas para melhorar a situação dos jovens em vulnerabilidade?
A pesquisa sugere políticas públicas que incentivem a combinação de estudo e trabalho, incluindo programas de apoio para mulheres e ações para reduzir desigualdades raciais e de gênero no acesso ao emprego.
Veja também
Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!