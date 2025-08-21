Especialista alerta sobre aumento de mortes em acidentes com motos Em São Paulo, fatalidades com motocicletas crescem 12% em julho Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mortes em acidentes com motocicletas em São Paulo aumentaram 12% em julho.

Fatalidades subiram de 42 para 47 comparado ao mesmo mês do ano anterior.

Aumento no uso de motos, com frota crescendo mais de 40% na última década.

Conscientização de motoristas e motociclistas é crucial para reduzir acidentes.

Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista

As mortes em acidentes envolvendo motocicletas na cidade de São Paulo cresceram 12% em julho, conforme dados do InfoSiga divulgados pelo Detran-SP. O número de fatalidades aumentou de 42 para 47 em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar disso, no acumulado do ano, as estatísticas mostram uma redução.

Daniel Ortiz, especialista em mobilidade urbana, aponta que o aumento no uso de motocicletas contribui significativamente para essa situação. A frota de motos cresceu mais de 40% na última década, sobrecarregando vias que não estão preparadas para essa demanda crescente. A utilização de motocicletas tem se tornado mais comum devido à sua acessibilidade e rapidez em comparação com o transporte público.

Ortiz enfatiza a importância da conscientização tanto dos motoristas quanto dos motociclistas para reduzir acidentes. Os principais conflitos ocorrem nas mudanças de faixa, especialmente nas marginais e corredores de alta velocidade. A atenção e responsabilidade de ambos os lados são fundamentais para melhorar a segurança no trânsito.

Assista ao vídeo - Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista

