Especialista alerta sobre aumento de mortes em acidentes com motos
Em São Paulo, fatalidades com motocicletas crescem 12% em julho
As mortes em acidentes envolvendo motocicletas na cidade de São Paulo cresceram 12% em julho, conforme dados do InfoSiga divulgados pelo Detran-SP. O número de fatalidades aumentou de 42 para 47 em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar disso, no acumulado do ano, as estatísticas mostram uma redução.
Daniel Ortiz, especialista em mobilidade urbana, aponta que o aumento no uso de motocicletas contribui significativamente para essa situação. A frota de motos cresceu mais de 40% na última década, sobrecarregando vias que não estão preparadas para essa demanda crescente. A utilização de motocicletas tem se tornado mais comum devido à sua acessibilidade e rapidez em comparação com o transporte público.
Ortiz enfatiza a importância da conscientização tanto dos motoristas quanto dos motociclistas para reduzir acidentes. Os principais conflitos ocorrem nas mudanças de faixa, especialmente nas marginais e corredores de alta velocidade. A atenção e responsabilidade de ambos os lados são fundamentais para melhorar a segurança no trânsito.
