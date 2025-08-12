EUA e China prorrogam trégua tarifária por três meses
Trump pede aumento nas compras de soja pela China para equilibrar comércio
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Estados Unidos e China estenderam a trégua tarifária por mais 90 dias, com foco na redução do superávit comercial chinês em relação aos EUA. O presidente Donald Trump solicitou que a China quadruplicasse suas compras de soja, o que pode impactar significativamente o mercado brasileiro dessa commodity.
Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Negócios Globais da Fundação Getulio Vargas, destaca que o Brasil já fornece cerca de 25% das importações alimentícias da China, incluindo soja. Ele observa que os Estados Unidos perderam há tempos o posto de maior fornecedor para a China.
Em entrevista ao programa Conexão RECORD News, Ferraz afirma que é improvável que os EUA consigam impor um acordo totalmente assimétrico à China. Ele prevê negociações difíceis nos próximos três meses, sem repetição dos acordos anteriores dos EUA com países como União Europeia, Japão ou Coreia do Sul. Ferraz ressalta a importância da China em manter a estabilidade no comércio multilateral e resistir à pressão americana.
