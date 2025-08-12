EUA e China prorrogam trégua tarifária por três meses Trump pede aumento nas compras de soja pela China para equilibrar comércio Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos e China prorrogam trégua tarifária por 90 dias.

Trump pede aumento nas compras de soja pela China para equilibrar o comércio.

Brasil é importante fornecedor de soja, respondendo por 25% das importações alimentícias da China.

Especialistas preveem negociações difíceis e a China buscando estabilidade no comércio multilateral.

Estados Unidos e China estenderam a trégua tarifária por mais 90 dias, com foco na redução do superávit comercial chinês em relação aos EUA. O presidente Donald Trump solicitou que a China quadruplicasse suas compras de soja, o que pode impactar significativamente o mercado brasileiro dessa commodity.

Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Negócios Globais da Fundação Getulio Vargas, destaca que o Brasil já fornece cerca de 25% das importações alimentícias da China, incluindo soja. Ele observa que os Estados Unidos perderam há tempos o posto de maior fornecedor para a China.

Em entrevista ao programa Conexão RECORD News, Ferraz afirma que é improvável que os EUA consigam impor um acordo totalmente assimétrico à China. Ele prevê negociações difíceis nos próximos três meses, sem repetição dos acordos anteriores dos EUA com países como União Europeia, Japão ou Coreia do Sul. Ferraz ressalta a importância da China em manter a estabilidade no comércio multilateral e resistir à pressão americana.

Qual foi a decisão tomada pelos Estados Unidos e China em relação à trégua tarifária?

Estados Unidos e China prorrogaram a trégua tarifária por mais 90 dias, visando a redução do superávit comercial chinês em relação aos EUA.

O que o presidente Donald Trump solicitou à China em relação às compras de soja?

Donald Trump pediu que a China quadruplicasse suas compras de soja, o que pode impactar significativamente o mercado brasileiro dessa commodity.

Qual a importância do Brasil no fornecimento de importações alimentícias para a China?

O Brasil já fornece cerca de 25% das importações alimentícias da China, incluindo a soja, e os Estados Unidos perderam o posto de maior fornecedor para a China.

O que Lucas Ferraz prevê para as negociações entre os EUA e a China nos próximos meses?

Lucas Ferraz acredita que será improvável que os EUA consigam impor um acordo totalmente assimétrico à China e prevê negociações difíceis, sem a repetição de acordos anteriores realizados pelos EUA com outros países.

