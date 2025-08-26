EUA e Rússia discutem energia para incentivar paz na Ucrânia
Acordos energéticos visam encorajar fim do conflito e aliviar sanções
Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia realizaram discussões sobre acordos de energia em paralelo às negociações de paz na Ucrânia. De acordo com a agência Reuters, esses acordos têm como objetivo incentivar o Kremlin a buscar a paz e permitir que Washington alivie as sanções contra Moscou.
As negociações ocorreram durante uma viagem recente de um enviado dos EUA a Moscou, onde ele se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin. O tema também foi abordado na Casa Branca com o presidente Donald Trump.
As sanções internacionais afetaram significativamente a capacidade da Rússia de participar em investimentos energéticos globais. Os EUA estão interessados em fomentar essas negociações para estabelecer comércio energético com a Rússia, especialmente na região da ilha de Sakhalin, próxima ao Estreito de Bering. Empresas americanas como a ExxonMobil foram mencionadas como potenciais participantes nos projetos de exploração de gás na área.
A dependência russa das exportações de seus ativos energéticos é crucial, já que países como China e Índia continuam sendo grandes compradores devido à redução das compras europeias. A Europa busca cortar suas importações até 2027, enquanto países como o Brasil ainda compram uma parte significativa dos produtos energéticos russos.
